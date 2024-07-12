Зеленую зону благоустроят по нацпроекту в Красноармейском районе

Парк в станице Ивановской приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Специалисты уже демонтировали старые покрытия и основания, сейчас заняты устройством аллей и пешеходных дорожек, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

«На территории рядом с Домом культуры установят малые архитектурные формы, детский игровой комплекс, сделают спортивную площадку, организуют парковочное пространство», ― добавил он.

По словам Шапошника, в парке также проведут дополнительное озеленение. В планах завершить все работы осенью этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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