Зеленую зону благоустроили по нацпроекту в станице Динской

Благоустройство территории площадью 1 га на улице Красной выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Здесь сделали прогулочные и беговые дорожки, детскую игровую площадку, автомобильную парковку. Смонтировали новую систему уличного освещения и провели озеленение», — отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Он также добавил, что в муниципалитете ззавершают благоустройство еще четырех общественных территорий — в станицах Нововеличковской и Васюринской, селе Красносельском и поселке Южном, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

