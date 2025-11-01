В Горячем Ключе благоустроили сквер по нацпроекту

В станице Суздальской завершилось благоустройство нового сквера в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Местные жители получили современное общественное пространство — здесь завершилось благоустройство сквера площадью 1,2 га. Оно уже стало популярным местом отдыха для местных жителей.

На территории бывшего пустыря разместилась многофункциональная рекреационная зона. Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, здесь создана полноценная инфраструктура для досуга.

«Мы не просто благоустроили территорию, а создали комфортную среду для разных возрастных групп. Особое внимание уделили безопасности и доступности — всепогодное покрытие на детских и спортивных площадках, тактильная плитка для маломобильных граждан, комплексное освещение», — добавил Шапошник.

В сквере также появилась многофункциональная сцена с навесом, где запланированы выступления творческих коллективов и праздничные мероприятия. Вокруг установлены современные арт-объекты, отражающие культурные традиции кубанского казачества.

В рамках завершающего этапа подписываются документы для ввода объекта в эксплуатацию. Этот сквер стал частью масштабной программы по благоустройству общественных пространств Кубани — до конца года в регионе появится более 100 обновленных парков, скверов и набережных, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

