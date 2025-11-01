Сквер благоустроили по нацпроекту в Гулькевичском районе

Работы провели в поселке Венцы на общественной территории на улице Советской.

Как сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, в сквере установили новую систему освещения, топиарные композиции и объекты малых архитектурных форм, а также обновили пешеходные зоны.

Для детей на территории оборудовали три игровых площадки с безопасным резиновым покрытием. Кроме того, на территории сквера провели озеленение. Торжественное открытие парка состоялось 1 ноября.

Также в сквере установили декоративную светящуюся конструкцию «Ель». По словам Шапошника, она украсит общественное пространство и сделает его точкой притяжения для жителей и гостей поселка.

Все работы по благоустройству сквера выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в Краснодарском крае за 2025 год благоустраивают более 100 общественных территорий — парков, скверов и набережных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

