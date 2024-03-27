Зеленую зону благоустраивают по нацпроекту в Выселковском районе

Работы по благоустройству в феврале стартовали в станице Выселки.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, в станице Выселки реконструируют территорию площадью около 4,6 тыс. кв. м. Здесь появятся прогулочные дорожи, а также спортивная зона и площадка для воркаута. Также сделают озеленение — высадят липы, засеют газоны травами и обустроят живую изгородь.

«Для маленьких посетителей и их родителей обустроят детскую зону с безопасным покрытием и современными игровыми комплексами. Вдоль площадок установят объекты малых архитектурных форм. На данный момент уже провели расчистку и планировку территории, ведут работы по установке бортовых камней», — рассказал Вячеслав Шапошник.

Работы ведутся по графику. Осенью благоустройство планируют завершить. Реконструкцию общественного пространства в станице Выселки ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В Краснодарском крае продолжается Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в 2025 году. Отдать свой голос можно до 30 апреля на портале голосования 23.gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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