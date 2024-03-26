Общественную территорию благоустраивают в Тихорецком районе

В станице Архангельской идут работы по обновлению зеленой зоны возле Дома культуры. Благоустройство идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, около ДК уже идут демонтажные работы. В сквере сделают новые пешеходные дорожки, обновят освещение, установят лавочки.

«Для любителей экстремальных видов спорта оборудуют скейт-площадку. На детской площадке появится новый игровой комплекс. Главное — обеспечить возможность эффективного и комфортного использования зоны отдыха почти для 9 тыс. станичников», — сказал замглавы региона.

Андрей Прошунин добавил, что работы завершат до конца этого года.

В Краснодарском крае продолжается Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в 2025 году. Отдать свой голос можно до 30 апреля на портале голосования 23.gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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