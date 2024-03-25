Общественную территорию благоустраивают по нацпроекту в Белоглинском районе

Реконструкцию участка улицы Красной от улицы Южной до Пролетарской в селе Белая Глина ведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, сейчас идет второй этап начатых ранее работ по благоустройству центра села Белая Глина.

«Сейчас на объекте ведут демонтажные работы. Здесь появятся новый тротуар, пешеходные дорожки, на двух детских площадках установят новое игровое оборудование», — сказал Вячеслав Шапошник.

В новом сквере также установят лавочки, современные светильники и уличные часы на литой опоре. Вместо аварийных деревьев высадят новые, выполнят комплексное озеленение и обустроят клумбы. Работы завершат осенью этого года.

В рамках первого этапа благоустройства отремонтировали тротуары и площадки на улице Красной между улицами Южной и Первомайской.

В Краснодарском крае продолжается Всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства в 2025 году. Отдать свой голос можно до 30 апреля на портале 23.gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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