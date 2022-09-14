«Зеленая неделя»: в Сочи высадят более 200 саженцев самшита
В Сочи с 19 по 25 сентября пройдет акция «Зеленая неделя». Участники мероприятия высадят более 200 саженцев самшита.
Экологическое мероприятие пройдет на территории глэмпинга «Лучшее место» при поддержке Сочинского нацпарка и Росмолодежи. Принять участие в акции могут все желающие.
«Сотрудники глэмпинга, экологические организации, волонтеры и просто неравнодушные жители города высадят более 200 саженцев вечнозеленого самшита. Благодаря поддержке Росмолодежи мы не только высадим новые самшиты, но и уберем строительный мусор с прилегающей территории», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.
В 2012 году во время подготовки города-курорта к Олимпиаде вместе с посадочным материалом в Сочи попали вредители. Огневка практически полностью уничтожила популяцию самшита.
«Вместе с гостями мы учимся любить и заботиться о природе родной страны. Именно поэтому вот уже второй год подряд мы организуем высадку самшита, чтобы внести наш скромный вклад в восстановление популяции вековых деревьев, которые были полностью уничтожены завезенными гусеницами бабочки-огневки», — говорится в сообщении.
Самшит — это вечнозеленое реликтовое растение. Оно доживает до 600 лет, но растет очень медленно, прибавляя всего несколько сантиметров в год. Волонтеры уверены, что совместными усилиями смогут восстановить утраченные деревья.
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