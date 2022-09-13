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Специалисты парка «Южные культуры» заставили размножаться редкую магнолию Карпуна

Общество
13.09.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/spetsialisty-parka-yuzhnye-kultury-zastavili-razmnozhatsya-redkuyu-magnoliyu-karpuna
Специалисты парка «Южные культуры» заставили размножаться редкую магнолию Карпуна
Фото пресс-службы Кавказского заповедника.

Редкое дерево, названное в честь профессора Юрия Карпуна, удалось размножить вегетативным способом. Ранее ученые-ботаники утверждали, что сделать это невозможно.

Эксперимент занял больше года. В начале лета 2021 года сотрудники парка «Южные культуры» установили под кроной магнолии емкости с питательным субстратом. Каждый из них отличался составом и набором питательных компонентов.

В течение многих месяцев эксперимент результатов не дал. Но в августе все изменилось. Специалисты едва не признали поражение, как вдруг обнаружили молодые корни на одном из отводов.

Саженец магнолии Карпуна отделили от маточного дерева. Сейчас он хранится в теплице, пока сотрудники парка ждут первые листья.  Именно они смогут доказать, что саженец окреп и полноценно развивается. По мнению руководителя проекта, о высадке говорить еще рано. Вероятно, ждать этого события предстоит несколько лет.

Магнолия Карпуна, наряду с магнолией Делавея, являются главными ботаническими ценностями парка «Южные культуры». Редкий вид дерева выделяется среди «собратьев» крупными листьями и необычным цветением: крупные цветки этого вида имеют насыщенный розовый цвет.

Возраст взрослого дерева магнолии Карпуна специалисты оценивают примерно в 45-50 лет. Сказать точно невозможно. Дело в том, что никто не знает, когда и кем было высажено растение. Эксперты по магнолиям, знакомясь с коллекцией парка, заявляют — такого вида они не встречали ни в одном ботаническом саду мира.

Ученые предполагают, что чудо-магнолия появилась в результате скрещивания двух видов деревьев. Сотрудники парка «Южные культуры» понимают ценность и значимость магнолии Карпуна. Потому они поставили перед собой задачу сохранить дерево как можно дольше и попытаться получить саженцы, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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