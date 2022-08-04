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Здравницы Краснодарского края примут более 500 детей из Харьковской области

Общество
04.08.2022 17:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/zdravnitsy-krasnodarskogo-kraya-primut-bolee-500-detej-iz-harkovskoj-oblasti
Здравницы Краснодарского края примут более 500 детей из Харьковской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В ближайшие дни 200 детей и 10 сопровождающих из подконтрольной РФ части Харьковской области приедут в один из детских лагерей Геленджика. Они будут отдыхать там в течение 21 дня.

Еще 300 детей из Харьковской области в Краснодарском крае примут в конце августа.

«Здравницы Кубани примут более 500 детей из освобожденных территорий Харьковской области. Сейчас этим детям как никогда нужна поддержка. У нас в крае для этого самая благоприятная атмосфера», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал, что детей из Харьковской области на кубанских курортах будут принимать до поздней осени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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