Здания и земли изъяли у завода тяжелого станкостроения в Краснодаре

Иск Генпрокуратуры РФ об изъятии зданий и четырех земельных участков в пользу государства удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края.

В пользу государства из незаконного владения изъяли производственное здание на улице Захарова, 1, подвал и нежилые помещения первого, второго и третьего этажа здания на Захарова, 10/8, принадлежащие МОАО «Седин».

Также изъяли нежилые помещения первого, второго, третьего, четвертого и пятого этажей здания на Захарова, 1 у АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» и ООО «Седин-Шисс». Кроме того, из незаконного владения Промышленной ассоциации «Завод имени Седина» изъяли здание-проходную на Захарова, 1.

Суд также передал в собственность государства четыре земельных участка площадью 85,9 тыс. кв. м. Общая стоимость — 881 млн рублей. Принадлежали земли МОАО «Седин» и АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин».

Решение суда является основанием для погашения записи о регистрации права собственности на объекты недвижимости и земельные участки в ЕГРН, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае завод тяжелого станкостроения (экс-завод имени Седина) в Краснодаре оказался под угрозой банкротства. У предприятия возникла задолженность в 15,5 млн рублей.