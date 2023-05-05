Завод тяжелого станкостроения (экс-завод имени Седина) в Краснодаре оказался под угрозой банкротства

Речь о «Краснодарском заводе тяжелого станкостроения» (КЗТС) — правопреемнике завода имени Седина. У предприятия возникла задолженность в 15,5 млн рублей. Истцом выступает ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ».

Согласно материалам дела, в течение двух лет кредитор пытался получить с должника 15,5 млн рублей необоснованного обогащения. В свою очередь КЗТС выступал со встречным иском о взыскании с ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» 9 млн рублей убытков. Спор возник в результате неисполненного договора изготовления и поставки многоцелевого вертикального токарно-карусельного станка с ЧПУ.

Стороны заключили контракт в 2017 году. Цена за производство станка и его установку составила 38,5 млн рублей, срок изготовления — 10 месяцев. По условиям договора платежи разделили на четыре части: первый в размере 40% от общей суммы договора заказчик должен был оплатить за 10 дней, последние 10% — после сдачи станка.

Согласно материалам дела, 1 декабря 2017 года ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» перевело КЗТС первый платеж в размере 15,4 млн рублей. Однако в 2020 году заказчика признали банкротом. Отказ КЗТС вернуть аванс стал основанием для возбуждения дела. В результате суды трех инстанций встали на сторону ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ».

По последним данным, КЗТС не ведет производственную деятельность и имеет финансовые убытки. Эксперты считают, что заводу не избежать банкротства, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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