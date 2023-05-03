Имущество и долги бывшего владельца ТРЦ «Галактика» в Краснодаре продают за 180,4 млн рублей

Дебиторскую задолженность и движимое имущество ЗАО «Темпл Инк» — бывший владелец торгово-развлекательного центра «Галактика» на улице Уральской, 98/11 — выставили на продажу за 180,4 млн руб. Информация об этом содержится в Едином реестре сведений о банкротстве.

Торги проведет ООО «Энергия права» в открытой форме. Принимать заявки на участие в аукционе будут с 8 июня по 27 июля. Всего заявлено пять лотов, четыре из которых на общую сумму 172,4 млн рублей — права требования к ряду кубанских предпринимателей и крупным сетевым магазинам, таким как «Центр Обувь», «Связной», «585 Золотой». Пятый лот — распашные турникеты стоимостью в 7,9 млн. рублей, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», ТРЦ «Галактика» в Краснодаре продали по сниженной цене за 2,2 млрд рублей. При том, что еще в январе ТРЦ выставляли на продажу за 4,8 млрд рублей.