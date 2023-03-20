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ТРЦ «Галактика» в Краснодаре продали по сниженной цене за 2,2 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/trts-galaktika-v-krasnodare-prodali-po-snizhennoj-tsene-za-2-2-mlrd-rublej
ТРЦ «Галактика» в Краснодаре продали по сниженной цене за 2,2 млрд рублей
Фото trkgalaktika.ru

Торгово-развлекательный центр «Галактика» на улице Уральской, 98/11 продали на торгах в рамках банкротства ЗАО «Темпл Инк». Информация об этом содержится в Едином реестре сведений о банкротстве.

Новым владельцем «Галактики» стало ООО «ВАК». Сумма сделки составила 2,2 млрд рублей. При том, что еще в январе ТРЦ выставили на продажу за 4,8 млрд рублей.

«Галактику» начали пытаться продать с лета 2021 года. Здание площадью 94 тыс. кв. метров и участок под ним оценили в 5,3 млрд рублей. ТРЦ несколько раз выставляли на торги, однако желающих выкупить его не находилось.

ООО «ВАК» зарегистрировали в Краснодаре в ноябре прошлого года. Учредителем компании является Аркадий Григорян, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Читайте также: краснодарская компания «Горные вершины» выкупила акции курорта «Архыз» за 29 млрд рублей. Компания должна в течение четырех лет создать на курорте «Архыз» не менее 30 км трасс, построить сеть канатных дорог кресельного и гондольного типа для создания единой зоны катания для туристских деревень Лунная поляна, Романтик и Дукка.

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