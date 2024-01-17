Здание во дворе районной полиции загорелось в станице Северской

Пожар произошел утром 17 января на улице Комарова в станице Северской.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они уточняют, что в здании за основным корпусом районной полиции находились миграционная служба, связь с общественностью и финансово-хозяйственная деятельность МВД. На кадрах видно, что огонь практически полностью охватил административное здание.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона в 7:13. Спасатели прибыли на место и установили, что загорелось здание на площади 50 кв. метров. В 7:35 возгорание локализовали.

В тушении пожара участвуют 56 человек и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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