Крупный пожар произошел на хлебозаводе в Лабинском районе

Возгорание на предприятии по производству хлебобулочных изделий произошло вечером 15 января в станице Вознесенской на улице Мира.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 18:26. Спасатели прибыли на место уже через 4 минуты и установили, что в здании загорелась кровля на площади 100 кв. метров.

К 19:07 возгорание на хлебозаводе удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем на предприятии боролись 23 человека и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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