Здание университета «Сириус» планируют полностью модернизировать к 2028 году

Также откроют студенческий квартал на 5,5 тыс. мест.

Модернизацию здания площадью 190 тыс. кв. метров планируют завершить к 2028 году, сообщили в пресс-службе образовательного центра «Сириус». Здание приспособят под образовательные, научно-технологические и коммуникационные задачи университета.

В студенческом квартале площадью 200 кв. метров разместят жилой сектор на 5,5 тыс. мест, а также ряд спортивных объектов. Для это проведут реновацию квартала «Сигма», построят новое здание для проживания аспирантов и молодых ученых. Для строительства будут применять углеродно нейтральные технологии и энергосберегающие материалы. К работам планируют приступить в этом году.

«Университет призван стать одним из центральных объектов федеральной территории — именно вокруг него мы планируем сформировать единое образовательное, культурное и научно-технологическое пространство «Сириуса», дополнив его зелеными и парковыми зонами», — цитирует пресс-службу образовательного центра «Сириус» ТАСС.

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