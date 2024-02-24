Кубань стала лучшей в стране по модернизации первичного звена здравоохранения

На выставке-форуме «Россия» Краснодарский край наградили как лучший регион по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Награду вручили заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко главе кубанского минздрава Евгению Филиппову.

Евгений Филиппов отметил, что к реализации программы нацпроекта «Здравоохранение» в Краснодарском крае приступили в 2021 году.

Только за это время удалось приобрести около 1 тыс. единиц автотранспорта, более 5 тыс. единиц медицинского оборудования (в том числе КТ, МРТ, маммографы, флюорографы, рентгены), капитально отремонтировать более 30 объектов здравоохранения, построить 28 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь офисов врачей общей практики.

«Именно первичное звено здравоохранения — самая востребованная у жителей часть медицинской службы. Сюда обращаются жители за неотложной помощью, профосмотрами и диспансеризацией, диагностикой и лечением заболеваний, реабилитацией, наблюдением за течением беременности, а также вакцинацией», — цитирует Евгения Филиппова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Справка:

В Краснодарском крае первичную медпомощь сейчас оказывают свыше 1,5 тыс. объектов:

198 взрослых поликлиник,

81 детская поликлиника,

98 участковых больниц,

298 врачебных амбулаторий,

653 фельдшерско-акушерских пункта,

264 офиса врачей общей практики.

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