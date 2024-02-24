Кубань стала лучшей в стране по модернизации первичного звена здравоохранения
На выставке-форуме «Россия» Краснодарский край наградили как лучший регион по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Награду вручили заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко главе кубанского минздрава Евгению Филиппову.
Евгений Филиппов отметил, что к реализации программы нацпроекта «Здравоохранение» в Краснодарском крае приступили в 2021 году.
Только за это время удалось приобрести около 1 тыс. единиц автотранспорта, более 5 тыс. единиц медицинского оборудования (в том числе КТ, МРТ, маммографы, флюорографы, рентгены), капитально отремонтировать более 30 объектов здравоохранения, построить 28 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь офисов врачей общей практики.
«Именно первичное звено здравоохранения — самая востребованная у жителей часть медицинской службы. Сюда обращаются жители за неотложной помощью, профосмотрами и диспансеризацией, диагностикой и лечением заболеваний, реабилитацией, наблюдением за течением беременности, а также вакцинацией», — цитирует Евгения Филиппова пресс-служба администрации Краснодарского края.
Справка:
В Краснодарском крае первичную медпомощь сейчас оказывают свыше 1,5 тыс. объектов:
- 198 взрослых поликлиник,
- 81 детская поликлиника,
- 98 участковых больниц,
- 298 врачебных амбулаторий,
- 653 фельдшерско-акушерских пункта,
- 264 офиса врачей общей практики.
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