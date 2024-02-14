Кондратьев: более 48 тыс. жителей Кубани получили высокотехнологичную медпомощь

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, каких результатов удалось достичь в 2023 году благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение».

По словам главы Кубани, уникальные медицинские технологии для лечения сложных заболеваний становятся доступнее не только жителям городов, но и поселков, хуторов и станиц.

«В 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 48 тыс. человек — это на 6,5% больше, чем в 2022 году. Сегодня такую помощь оказывают в 21 больнице региона», — отметил Вениамин Кондратьев.

Так, за прошлый год в кубанских медучреждениях помощь в сфере сердечно-сосудистой хирургии оказали более 16 тыс. человек. Хирурги ККБ № 1 выполнили более 700 сложнейших операций, в том числе с помощью роботизированных аппаратов. Один из таких — робот-хирург «Да Винчи» — помог провести около 180 операций в краснодарском онкодиспансере.

«Особое внимание, безусловно, наши медики уделяют здоровью детей. При необходимости юные жители региона получают высокотехнологичную медпомощь как в лучших краевых больницах, так и в федеральных клиниках. Всего в 2023 году врачи ее оказали 3,3 тыс. юных пациентов», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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