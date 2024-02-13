За прошлый год более 32 тыс. детей прошли медицинскую реабилитацию на Кубани

Медицинское оборудования для реабилитации детей приобретают в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По словам главы краевого минздрава Евгения Филиппова, для детей предусмотрели три уровня системы реабилитации.

«На первом тем, кому это нужно, помогают в перинатальных центрах. Второй этап на базе центров и реабилитационных отделений прошли около 11 тыс. маленьких пациентов. Третий в кабинетах реабилитации, лечебной физкультуры и физиотерапии получили более 26,7 тыс. детей», — сообщил министр.

Он отметил, что Краснодарский край вошел в топ-3 регионов страны по числу детей, прошедших медицинскую реабилитацию на третьем этапе.

Сейчас в регионе продолжается активная работа по развитию системы медицинской реабилитации детей. Так, в прошлом году в детском санатории имени Пирогова в Геленджике открыли детские ортопедические реабилитационные отделения на 70 коек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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