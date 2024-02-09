Более 40 операций провели на новом медицинском оборудовании в Крымской ЦРБ

Аппарат С-дуга для проведения сложных хирургических вмешательств под рентгеновским контролем закупили для больницы в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

По словам медиков, благодаря операционной системе, которая оснащена электронно-оптическим преобразователем, во время операций удается получить изображение лучшего качества.

«Рентгеновская система позволяет сократить время операций и обеспечивает доступ к любой анатомической зоне. В январе этого года мы провели более 40 операций, благодаря С-дуге», — рассказал главный врач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

Рентгенохирургический аппарат типа С-дуга применяют в травматологии, хирургии, ортопедии, в также в нейрохирургии и эндоскопии.

В прошлом году по программе «Развитие здравоохранения» в медучреждения Кубани установили 10 аппаратов С-дуга.

В рамках модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» закупили около 50 единиц оборудования, в том числе аппарат компьютерной томографии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: эндоскопический референс-центр откроется на базе ККБ № 1 в Краснодаре.