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Эндоскопический референс-центр откроется на базе ККБ № 1 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/endoskopicheskij-referens-tsentr-otkroetsya-na-baze-kkb-1-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Эндоскопический референс-центр откроется на базе ККБ № 1 в Краснодаре
Фото t.me/minkovaanna23

Новый центр для эндоскопической диагностики сможет принять первых пациентов уже 22 января, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Замглавы края подчеркнула, что возможности Краевой клинической больницы № 1 все время растут. Благодаря новым площадям специалисты смогли в разы увеличить число эндоскопических исследований.

«В новом центре специалисты будут диагностировать и лечить онкологию, предраковые заболевания органов ЖКТ и дыхательных путей. Он станет обучающей площадкой для медиков со всей страны — здесь будут проводить тренинги, мастер-классы и курсы по эндоскопии. На обучение будут приезжать и врачи из муниципалитетов края. Это позволит повысить качество диагностики на местах», — написала Анна Минькова в Telegram.

Она добавила, что открыть такой Центр стало возможно после реконструкции ККБ № 1 в августе прошлого года. В медучреждение установили самое инновационное оборудование — современные эндоскопы, стойку эндоУЗИ, видеокапсулу, тренажеры-симуляторы для отработки медиками практических навыков.

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