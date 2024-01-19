Эндоскопический референс-центр откроется на базе ККБ № 1 в Краснодаре

Новый центр для эндоскопической диагностики сможет принять первых пациентов уже 22 января, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Замглавы края подчеркнула, что возможности Краевой клинической больницы № 1 все время растут. Благодаря новым площадям специалисты смогли в разы увеличить число эндоскопических исследований.

«В новом центре специалисты будут диагностировать и лечить онкологию, предраковые заболевания органов ЖКТ и дыхательных путей. Он станет обучающей площадкой для медиков со всей страны — здесь будут проводить тренинги, мастер-классы и курсы по эндоскопии. На обучение будут приезжать и врачи из муниципалитетов края. Это позволит повысить качество диагностики на местах», — написала Анна Минькова в Telegram.

Она добавила, что открыть такой Центр стало возможно после реконструкции ККБ № 1 в августе прошлого года. В медучреждение установили самое инновационное оборудование — современные эндоскопы, стойку эндоУЗИ, видеокапсулу, тренажеры-симуляторы для отработки медиками практических навыков.

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