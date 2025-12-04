Заявления Владимира Путина в интервью India Today. Главное

Президент России Владимир Путин 4 декабря сделал ряд заявлений в интервью телеканалу India Today. Они в числе прочего касались переговоров с представителями США.

Российский лидер подчеркнул, что встреча с Уиткоффом и Кушнером была очень полезной. Она продлилась долго, так как пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений.

— Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа, отметил президент.

— США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана «на 4 пакета» и обсуждать их в таком формате.

— Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем.

— Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев предпочитает воевать, заявил президент.

— Предложения, которые привезли Уиткофф и Кушнер, основаны на прежних обсуждениях с Трампом, который ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но это непростая задача.

— Путин рекомендовал Евросоюзу не мешать, а присоединиться к урегулированию украинского конфликта.

— Россия не собирается возвращаться в G8, заявил Путин, пожелав «семерке» всего хорошего.

— Президент высказал непонимание, почему страны, входящие в «большую семерку», так себя называют.

По материалам ТАСС и РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом продолжалась пять часов.

