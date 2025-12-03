Путин и Уиткофф обсудили суть мирного плана по Украине

Встреча в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошла 2 декабря и была посвящена урегулированию ситуации на Украине.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча продолжалась пять часов.

«Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной», — рассказал Ушаков.

На встрече рассмотрели несколько вариантов плана по урегулированию на Украине.

«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали саму суть того, что заложено в эти американские документы», — отметил помощник президента.

Он уточнил, что не может раскрывать суть документов. Однако все они касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.

На встрече также обсудили перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне встречи Владимир Путин провел несколько закрытых совещаний в рамках подготовки к российско-американским контактам.

Подпишись, здесь всегда интересно.