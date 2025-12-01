Песков: Путин и спецпосланник президента США встретятся 2 декабря в Кремле

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведут переговоры во второй половине дня 2 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе встречи с журналистами 1 декабря Песков отметил, что накануне встречи у Владимира Путина запланировано несколько закрытых совещаний в рамках подготовки к российско-американским контактам.

Также представитель Кремля отказался комментировать пункты мирного плана США. Такую политику Дмитрий Песков объяснил тем, что Россия заинтересована в успехе мирных переговоров.

«Ради успеха процесса — а мы заинтересованы в успехе — мы не намерены вести это в мегафонном режиме и не намерены вести никакие обсуждения через СМИ», — цитирует Пескова ТАСС.

