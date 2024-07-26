Заявления в ссузы Кубани по проекту «Профессионалитет» подали 8 тыс. выпускников

Документы по программам «Профессионалитета» сейчас принимают 24 колледжа и техникума Краснодарского края, на базе которых сформировано 6 кластеров. Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Узнать подробнее о федеральном проекте «Профессионалитет» и кластерах можно на япроф.рф и по ссылкам:

«В следующем году на Кубани появятся еще три новых кластера — в сфере строительства, машиностроения и педагогики. Трудоустроить выпускников готовы 24 предприятия-партнера. Приемная кампания продлится до 15 августа», — написала Анна Минькова.

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