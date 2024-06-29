В Краснодаре увеличат размер и число получателей молодежной стипендии

Мэр Краснодара Евгений Наумов 29 июня сообщил об увеличении размера и количества получателей специальной молодежной стипендии.

Глава города поздравил краснодарских юношей и девушек с Днем молодежи и отметил, что поддержке талантливой и активной молодежи уделяется большое внимание.

«Чтобы мотивировать студентов колледжей и вузов, каждый год выдаем именную стипендию. Решили в 2025 году увеличить ее и количество получателей. Вместо 30 человек ежемесячное поощрение будут получать 100 ребят. А размер стипендии вырастет до 7 тыс. рублей», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Стипендию будут получать студенты вузов и колледжей краевого центра — волонтеры, активисты студенческих и патриотических движений, авторы социальных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.

В июне 2023 года размер специальных молодежных стипендий увеличили вдвое — до 5,8 тыс. рублей. Ее получали 30 студентов вузов и колледжей кубанской столицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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