Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем молодежи

День молодежи в России традиционно отмечают 27 июня с 1993 года по распоряжению первого президента России Бориса Ельцина.

«Сегодня отмечаем праздник молодых, неугомонных, талантливых, ярких, творческих, целеустремленных — День нашей замечательной молодежи! Каждый раз, общаясь с ними, я убеждаюсь, что Кубани есть кем гордиться. Почти 1,5 млн ребят занимаются волонтерством, ведут научную и инновационную деятельность, пробуют себя в бизнесе, учатся и работаю в различных отраслях. Они невероятно энергичны и ответственны. Всегда готовы подключиться и прийти на помощь, принять участие в дискуссии и проектной деятельности, двигаться вперед и вести за собой», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор Краснодарского края поблагодарил кубанскую молодежь за активную гражданскую позицию, любовь к родной земле и вовлеченность в жизнь края.

«Уверен, с ними мы преодолеем любые вызовы, а будущее региона — в надежных руках. Каждому желаю успеха во всех начинаниях, ярких побед и достижений на выбранном пути!» — добавил глава региона.

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