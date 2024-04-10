Заявления о приеме детей в детсады начнут принимать с 15 апреля в Краснодаре

Заявку можно подать через Госуслуги. Сделать это могут родители или законные представители ребенка. Также можно обратиться в МФЦ. Прием продлится до 15 июля.

С 1 сентября детсады Краснодара готовы будут принять порядка 20 тыс. детей, в том числе 10 тыс. — в ясли. Сейчас в городе действуют 183 муниципальных детских сада на более чем 71 тыс. мест.

Комплектование групп дошкольных образовательных организаций проведут до конца августа, отметил директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев. Он добавил, что будут учитываться льготы, время постановки ребенка на очередь, а также желаемая дата зачисления в детсад.

К заявление следует приложить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающий установление опеки и подтверждающий право на льготы, а также документ психолого-медико-педагогической комиссии. Узнать подробности зачисления ребенка в детсад можно на специальном сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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