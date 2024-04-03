Более 16 тыс. заявлений о зачислении детей в 1 класс подали на Кубани за 5 дней

Прием документов о зачислении детей в первый класс идет в Краснодарском крае пятый день. За это время подали 16 тыс. заявлений, две трети из них — онлайн.

«Самым активным стал первый день — на портал Госуслуг поступило более 6 тыс. заявлений. Это на 27% больше, чем в первый день приемной кампании 2023 года», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Первая волна приема документов продлится до 30 июня — за это время подать заявление о зачислении ребенка в 1 класс могут семьи, живущие на закрепленной за школой территории — с правом преимущественного приема.

Кроме того, дети могут рассчитывать на зачисление в ту школу, где учатся их сестры или братья. В другом районе выбрать школу можно будет с 6 июля до 30 сентября.

Если заявление подавали онлайн, родителям нужно будет принести в школу оригиналы документов, которые подтверждают право на льготу. О зачислении станет известно после окончания приемной кампании. Тем, кто подал заявление через Госуслуги, придет уведомление в личном кабинете.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заявления о приеме детей в 1 класс начали принимать с 29 марта на Кубани. Документы можно подать лично в школе, оправить по почте в учебное заведение заказным письмом с уведомлением о вручении, либо через «Госуслуги».