Заявления о приеме детей в 1 класс начнут принимать с 29 марта на Кубани

Документы можно подать лично в школе, оправить по почте в учебное заведение заказным письмом с уведомлением о вручении, либо через «Госуслуги».

До 30 июня школы будут принимать заявления от семей, живущих на закрепленной для каждого учреждения территории, и тех, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема. Также в первой волне зачисляют детей, чьи братья или сестры уже обучаются в этом учебном заведении.

С 6 июля можно будет подать заявление о приеме в школу ребенка, который не закреплен к ней по территории. Такой прием проводят пока не закончатся места в учреждении, либо до 5 сентября.

К заявлению нужно приложить паспорт одного из родителей или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий, что будущий первоклассник закреплен к школе по территории.

Подробную информацию по условиям приема и числу мест можно найти на сайтах образовательных организаций. Также в каждом муниципалитете действует горячая линия, на которой ответят на возникающие вопросы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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