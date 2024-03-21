Детские технопарки «Кванториум» откроют в трех школах на Кубани

В новом учебном году благодаря нацпроекту «Образование» технопарки начнут работать в гимназии № 6 в Сочи, лицее № 3 в Кавказском районе, школе № 11 в Туапсинском районе.

Школьные кабинеты отремонтируют и оснастят современным оборудованием. В них появятся цифровые микроскопы, а также образовательные наборы по механике, мехатронике, электронике и электромеханике. Кроме того, школы оборудуют цифровыми лабораториями по физике, экологии, химии и физиологии, лабораторными комплексами для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна, а также учебными роботами-манипуляторами. Дополнительные занятия могут посещать ученики соседних школ.

Благодаря «Кванториуму» ученики изучают 3D-моделирование, программирование, ИИ и беспилотную авиацию, отметила министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева.

«Передовая наука становится еще ближе к школьникам. В таких технопарках дети знакомятся с перспективными инженерными направлениями, ведут исследовательскую деятельность», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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