Заявки на участие в выборах президента России подали уже 16 человек

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании 20 декабря.

По ее словам, на текущий момент в ЦИК уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы 2024 года. Памфилова подчеркнула, что избирательная кампания вступила в активную фазу, число заявок от граждан РФ, желающих стать президентом страны, в ближайшее время увеличится.

Выборы президента России в 2024 году продлся в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

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