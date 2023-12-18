Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

Глава государства 18 декабря подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах президента в 2024 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин сдал документы в ЦИК.

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. По закону о выборах президента РФ, ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.

В комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы избирателей с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других документов.

Сообщается, что комплект документов у Владимира Путина принимали член ЦИК Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата Ольга Голованова. По завершении процедуры был подписан протокол о приеме документов, сообщает ТАСС.

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