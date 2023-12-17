«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Путина на предстоящих выборах

Съезд партии «Единая Россия» прошел 17 декабря на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. XXI съезд «Единой России» стал первым за два года.

Самовыдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах партия поддержала единогласно.

«В марте 2024 года «Единая Россия» сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Путин», — цитирует председателя Дмитрия Медведева пресс-служба партии в Telegram.

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