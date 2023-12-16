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Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на предстоящих выборах

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruppa-izbiratelej-podderzhala-samovydvizhenie-putina-na-predstoyashhih-vyborah
Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на предстоящих выборах
Фото t.me/emnaumov

Собрание инициативной группы избирателей состоялось 16 декабря в Москве. Предвыборный штаб Владимира Путина сформируют после завершения всех процедур его самовыдвижения.

Владимир Путин идет на выборы президента в пятый раз. О своем намерении баллотироваться он сообщил 8 декабря в ходе разговора с полковником Артемом Жогой. Согласно закону «О выборах президента РФ», кандидаты-самовыдвиженцы должны провести собрание избирателей.

Собрание избирателей прошло в зале «Зарядье». В состав группы вошли полковник Артем Жога, глава РСПП Александр Шохин, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, сенатор Александр Карелин, певица Полина Гагарина, дочь командира роты батальона «Спарта» Екатерина Агранович, первый вице-спикер СФ и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, бывший руководитель штаба «Справедливой России» Валерий Гартунг и другие.

«Формирование штаба пойдет после всех организационных процедур, собрание инициативной группы пройдет, сдадут все документы в ЦИК, собственно после этого начнется процесс», – рассказал Андрей Турчак.

По решению ЦИК голосование на выборах главы государства впервые будет проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта, пишут «Ведомости».

От Краснодарского края в инициативную группу вошли:

Юрий Бурлачко, председатель ЗСК. Вступил в должность председателя Законодательного собрания Краснодарского края в 2017 году. С 2002 по 2010 годы работал на руководящих должностях в администрации Краснодарского края – начальником управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, возглавлял управление по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов, был первым заместителем директора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Юрий Бурлачко, председатель ЗСК

Евгений Наумов, мэр Краснодара. С 9 ноября 2022 года — глава Краснодара. Муниципальную службу начинал в 2004 году с должности главного специалиста департамента финансов администрации Краснодара. С ноября 2007 года был заместителем начальника отдела инженерных коммуникаций и дорог в департаменте архитектуры и градостроительства администрации краевой столицы. В ноябре 2009 года стал заместителем директора этого департамента. В октябре 2020 года назначен первым заместителем главы Краснодара. С октября 2021 года занимал должность вице-губернатора Краснодарского края.

Евгений Наумов, мэр Краснодара

Евгений Шендрик, депутат ЗСК. Служил командиром антитеррористической боевой группы, которая позже была преобразована в специальный отряд ФСБ России «Альфа». Указом президента РФ от 15 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». Живет и работает в Краснодаре. Ведет активную патриотическую работу среди молодежи и населения края.

Евгений Шендрик, депутат ЗСК

Яна Сторожук, руководитель благотворительного фонда «Край Добра». С 2013 года является идейным вдохновителем и организатором крупных благотворительных проектов помощи детям, а с 2015 года – руководителем фонда «Край добра». По показателям эффективности этот фонд входит в первую десятку региональных фондов и стал важным социальным партнером. Среди традиционных акций фонда – «Елки желаний», «Пасхальный звон», теле-радиомарафоны ко Дню защиты детей, «Новогодние благотворительные вечера», «Выходные в больнице».

Яна Сторожук, руководитель благотворительного фонда «Край Добра»

Сергей Хандожко, директор «Краевого центра единоборств». Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории. В 2014 году окончил Московский университет МВД РФ по специальности «налоги и налогообложение», получил квалификацию «экономист, специалист по налогообложению».В 2022 году окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма по направлению подготовки «физическая культура», получил квалификацию «магистр».

Сергей Хандожко, директор «Краевого центра единоборств»

Александр Старовойтов, руководитель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю. Фонд оказывает содействие в получении мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Александр Старовойтов, руководитель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю

Светлана Недилько, директор благотворительного фонда «Кубанская семья». Выступала инициатором создания Совета по обеспечению реализации прав многодетных семей на общественных началах при главе Краснодар. Координирует в Краснодарском крае добровольческое движение «За жизнь!», общероссийскую общественную организацию членов многодетных семей «Семьи России». В мае 2015 года награждена почетной медалью «Родительская слава».

Светлана Недилько, директор благотворительного фонда «Кубанская семья»

Наталья Клещева, ведущая «Кубань24». Ведет программу «Детали» на краевом телеканале, берет интервью у известных жителей Кубани.

Наталья Клещева, ведущая «Кубань24»

Михаил Астапов, ректор КубГУ. Кандидат педагогических наук, доцент. Является заместителем председателя Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея; член коллегии министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; член Общественного совета при УФНС России по Краснодарскому краю.

Михаил Астапов, ректор КубГУ

Ангелина Федоренко, руководитель гимнастического клуба «Небеса». Мастер спорта России по эстетической гимнастике, кандидат психологических наук, дипломированный специалист по физической культуре и спорту. Неоднократный призер Кубков и Чемпионатов России среди вузов, неоднократный призер этапов Кубка мира по эстетической гимнастике.

Ангелина Федоренко, руководитель гимнастического клуба «Небеса»

Константин Перминов, ведущий, автор проектов МТРК «Краснодар», ООО «Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион». В 2013-2023 годах возглавлял дирекцию спортивного вещания, занимал должность замдиректора по внешним коммуникациям ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК».

Константин Перминов, ведущий, автор проектов МТРК «Краснодар»

«Сегодня в «Зарядье». Представляю наш полуторамиллионный мегаполис с идейными, неравнодушными людьми. Все вместе мы растем и развиваемся. К нам переезжают семьями. Поэтому активно строится и модернизируется вся необходимая для жизни инфраструктура. Мы прирастаем и в количестве общественных объединений, и в качестве общего взаимодействия. Краснодарцы сплотились вокруг главной задачи — помощи нашим бойцам в зоне СВО. Мы всегда поддерживаем и доверяем верховному главнокомандующему — президенту России. Сейчас мы чувствуем и знаем, как это важно. Мы выступаем за будущее своей страны. И здесь, сегодня, я рад быть частью огромной команды Владимира Владимировича Путина. Благодарю за то, что у нас снова появилась возможность проявить свое волеизъявление. Мы за политическую стабильность», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

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