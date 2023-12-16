Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на предстоящих выборах

Собрание инициативной группы избирателей состоялось 16 декабря в Москве. Предвыборный штаб Владимира Путина сформируют после завершения всех процедур его самовыдвижения.

Владимир Путин идет на выборы президента в пятый раз. О своем намерении баллотироваться он сообщил 8 декабря в ходе разговора с полковником Артемом Жогой. Согласно закону «О выборах президента РФ», кандидаты-самовыдвиженцы должны провести собрание избирателей.

Собрание избирателей прошло в зале «Зарядье». В состав группы вошли полковник Артем Жога, глава РСПП Александр Шохин, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, сенатор Александр Карелин, певица Полина Гагарина, дочь командира роты батальона «Спарта» Екатерина Агранович, первый вице-спикер СФ и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, бывший руководитель штаба «Справедливой России» Валерий Гартунг и другие.

«Формирование штаба пойдет после всех организационных процедур, собрание инициативной группы пройдет, сдадут все документы в ЦИК, собственно после этого начнется процесс», – рассказал Андрей Турчак.

По решению ЦИК голосование на выборах главы государства впервые будет проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта, пишут «Ведомости».

От Краснодарского края в инициативную группу вошли:

— Юрий Бурлачко, председатель ЗСК. Вступил в должность председателя Законодательного собрания Краснодарского края в 2017 году. С 2002 по 2010 годы работал на руководящих должностях в администрации Краснодарского края – начальником управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, возглавлял управление по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов, был первым заместителем директора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления.

— Евгений Наумов, мэр Краснодара. С 9 ноября 2022 года — глава Краснодара. Муниципальную службу начинал в 2004 году с должности главного специалиста департамента финансов администрации Краснодара. С ноября 2007 года был заместителем начальника отдела инженерных коммуникаций и дорог в департаменте архитектуры и градостроительства администрации краевой столицы. В ноябре 2009 года стал заместителем директора этого департамента. В октябре 2020 года назначен первым заместителем главы Краснодара. С октября 2021 года занимал должность вице-губернатора Краснодарского края.

— Евгений Шендрик, депутат ЗСК. Служил командиром антитеррористической боевой группы, которая позже была преобразована в специальный отряд ФСБ России «Альфа». Указом президента РФ от 15 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». Живет и работает в Краснодаре. Ведет активную патриотическую работу среди молодежи и населения края.

— Яна Сторожук, руководитель благотворительного фонда «Край Добра». С 2013 года является идейным вдохновителем и организатором крупных благотворительных проектов помощи детям, а с 2015 года – руководителем фонда «Край добра». По показателям эффективности этот фонд входит в первую десятку региональных фондов и стал важным социальным партнером. Среди традиционных акций фонда – «Елки желаний», «Пасхальный звон», теле-радиомарафоны ко Дню защиты детей, «Новогодние благотворительные вечера», «Выходные в больнице».

— Сергей Хандожко, директор «Краевого центра единоборств». Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории. В 2014 году окончил Московский университет МВД РФ по специальности «налоги и налогообложение», получил квалификацию «экономист, специалист по налогообложению».В 2022 году окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма по направлению подготовки «физическая культура», получил квалификацию «магистр».

— Александр Старовойтов, руководитель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю. Фонд оказывает содействие в получении мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

— Светлана Недилько, директор благотворительного фонда «Кубанская семья». Выступала инициатором создания Совета по обеспечению реализации прав многодетных семей на общественных началах при главе Краснодар. Координирует в Краснодарском крае добровольческое движение «За жизнь!», общероссийскую общественную организацию членов многодетных семей «Семьи России». В мае 2015 года награждена почетной медалью «Родительская слава».

— Наталья Клещева, ведущая «Кубань24». Ведет программу «Детали» на краевом телеканале, берет интервью у известных жителей Кубани.

— Михаил Астапов, ректор КубГУ. Кандидат педагогических наук, доцент. Является заместителем председателя Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея; член коллегии министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; член Общественного совета при УФНС России по Краснодарскому краю.

— Ангелина Федоренко, руководитель гимнастического клуба «Небеса». Мастер спорта России по эстетической гимнастике, кандидат психологических наук, дипломированный специалист по физической культуре и спорту. Неоднократный призер Кубков и Чемпионатов России среди вузов, неоднократный призер этапов Кубка мира по эстетической гимнастике.

— Константин Перминов, ведущий, автор проектов МТРК «Краснодар», ООО «Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион». В 2013-2023 годах возглавлял дирекцию спортивного вещания, занимал должность замдиректора по внешним коммуникациям ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК».

«Сегодня в «Зарядье». Представляю наш полуторамиллионный мегаполис с идейными, неравнодушными людьми. Все вместе мы растем и развиваемся. К нам переезжают семьями. Поэтому активно строится и модернизируется вся необходимая для жизни инфраструктура. Мы прирастаем и в количестве общественных объединений, и в качестве общего взаимодействия. Краснодарцы сплотились вокруг главной задачи — помощи нашим бойцам в зоне СВО. Мы всегда поддерживаем и доверяем верховному главнокомандующему — президенту России. Сейчас мы чувствуем и знаем, как это важно. Мы выступаем за будущее своей страны. И здесь, сегодня, я рад быть частью огромной команды Владимира Владимировича Путина. Благодарю за то, что у нас снова появилась возможность проявить свое волеизъявление. Мы за политическую стабильность», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.