Заявки на получение субсидий по нацпроекту можно подать до 13 апреля на Кубани

Минэкономразвития России выделило региону 451 млн рублей на развитие туротрасли в 2025 году. Документы на ее получение в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» можно подать до 13 апреля.

Предельный размер субсидии повысили до 20 млн рублей. Проект реализуют до конца года, объем вложений собственных средств в 2025 году должен составлять не менее 30% от стоимости проекта.

Участникам предоставят средства на обеспечение затрат для реализации общественных инициатив и проектов, которые должны быть нацелены на развитие туристской инфраструктуры. В рамках нацпроекта за четыре года в регионе реализовали 58 проектов по развитию пляжей, разработали четыре турмаршрута, один благоустроили, рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

«Кроме того, ввели в эксплуатацию 8 модульных гостиниц и 10 кемпингов. В 2023 и 2024 годах провели эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя». В этом году событие пройдет в третий раз», — добавил он.

Заявки формируют в электронной форме с помощью интерфейса «Электронный бюджет». Подробнее можно узнать на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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