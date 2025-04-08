В мэрии Геленджика заявили о чистых пляжах в преддверии курортного сезона

Объекты размещения в городе-курорте активно готовятся к майским праздникам и высокому курортному сезону.

По данным служб бронирования, прогнозируемая заполняемость гостиниц и отелей Геленджика на майские праздники превысит 80%. Параллельно отмечается интенсивное бронирование номеров на летний период.

В связи с недавним загрязнением береговой линии в Анапе у туристов имелись опасения относительно возможного распространения мазута на соседние курортные зоны. Специалисты провели мониторинг экологической обстановки в районе Геленджика и установили, что ситуация остается благополучной.

Согласно информации от ответственных служб, вероятность загрязнения пляжей и прибрежной полосы Геленджика мазутом практически отсутствует. Состояние береговой линии Большого Геленджика находится под особым наблюдением властей.

На текущий момент следов мазута и нефтепродуктов на пляжах города-курорта не обнаружено. Ожидается, что курортный сезон пройдет в штатном режиме, сообщает МЦУ Геленджика.

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