Между курортами Кубани будет курсировать пассажирское судно

С 15 мая запустят регулярное морское сообщение на скоростном судне «Комета» между Анапой, Геленджиком, Лазаревским, Туапсе и Сочи.

Благодаря допсообщению можно комфортно и без пересадок добраться до того или иного города, отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий

«Регулярное сообщение на «Комете» станет для туристов новым экскурсионным маршрутом, а для жителей — возможностью быстрого передвижения между городами», — добавил он.

Продажа билетов стартовала с 4 апреля на официальном сайте оператора. Для покупки билетов и посадки на судно пассажирам нужны оригиналы документов, удостоверяющих личность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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