Туроператоры дали позитивный прогноз на высокий сезон в Краснодарском крае

Кубань сохраняет позиции одного из главных направлений для отдыха в России, при этом многие прибрежные города покажут увеличение туристического потока.

«Люди, опасающиеся выделения мазута в воде или на пляже, предпочтут санаторно-курортный отдых. Здесь ничего мешать санаторно-курортному лечению не будет», — отметил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, не пострадает и спортивный отдых, не связанный с морем. Образовательные мероприятия и профсоюзные путевки также будут реализованы в полном объеме. Значительный рост турпотока уже показывают отдельные направления.

«Мы уже видим в Геленджике плюс 17%, Сочи — плюс 17-18%, Туапсинский округ — плюс 20%. Регионы Краснодарского края с выходом на Азовское побережье также демонстрируют существенный рост бронирований, поэтому в целом для края никакой проблемы не видим», — подчеркнул эксперт.

Ситуацию в Анапе, особенно в Витязево и Благовещенской, эксперт оценил как не критическую.

«В этом году, я думаю, владельцы отелей выйдут в ноль. Большого плюса не будет, но и минуса тоже не будет», — цитирует Мкртчяна оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: как чистят от мазута камни на берегу около морпорта Анапы, показал оперштаб.

Подпишись, здесь всегда интересно.