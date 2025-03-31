Как чистят от мазута камни на берегу около морпорта Анапы, показал оперштаб

В районе Центрального пляжа города-курорта специалисты МЧС России чистят валуны от нефтепродуктов с помощью мойки высокого давления с горячей водой и паром.

Работы по доочистке камней ведут ежедневно. Мойка камней проходит в два этапа. В начале мазут вручную собирают с камней и между ними. После этого с помощью мойки высокого давления с горячей водой температурой 60°C чистят булыжники.

В акватории вдоль берега установили две линии боновых заграждений и обработали поверхность воды биосорбентом, который впитывает мелкие фракции мазута и разлагается.

На месте работают 20 специалистов. Планируют увеличить численность людей и техники, а также привлечь оборудование, которое способно разогревать воду до 100-120°C, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: в Анапе протестируют ультразвуковую технологию очистки замазученного песка. Кубанский научный фонд изучает еще одну технологию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Так, очищать песок от мазута в Анапе предложили при помощи ультразвука. Метод проверят на эффективность. В ближайшее время организации-разработчику направят тестовые образцы замазученного песка для проведения испытаний, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.