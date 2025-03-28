В Анапе протестируют ультразвуковую технологию очистки замазученного песка

Кубанский научный фонд изучает еще одну технологию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Так, очищать песок от мазута в Анапе предложили при помощи ультразвука.

Метод проверят на эффективность. В ближайшее время организации-разработчику направят тестовые образцы замазученного песка для проведения испытаний, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По словам директора Кубанского научного фонда Виктора Анисимова, поступили интересные предложения. Сейчас они находятся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Всем организациям, предложившим методы по очистке песка, вышлем его пробы, чтобы они испытали свои установки в лабораторных условиях. Если лаборатории покажут эффективность, тогда они приедут к нам для апробации этого метода», — сказал Анисимов.

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