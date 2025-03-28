Владелец затонувшего «Волгонефть-212» подал иск на 200 млн к компании-арендатору

Владелец танкера «Волгонефть-212» ООО «КамаТрансОйл» требует взыскать с торгово-чартерного фрахтователя ООО «Кама Шиппинг» компенсацию в 200 млн рублей за утрату судна при шторме в Керченском проливе.

Согласно данным из судебной картотеки, арбитражный суд Пермского края 8 апреля проведет предварительное заседание по данному иску. Истец обосновывает свое требование убытками, понесенными в результате гибели танкера, который был передан ответчику по договору аренды без экипажа 8 февраля 2016 года.

Ранее в ходе другого судебного процесса, инициированного ФГБУ «Морспасслужба» по возмещению затрат на ликвидацию последствий морской аварии, компания «Кама Шиппинг» отрицала свою ответственность за происшествие. В арбитражном суде Краснодарского края фирма представила документы, согласно которым она выступает лишь в качестве фрахтователя, а судовладельцем является «КамаТрансОйл», сообщает ТАСС.

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