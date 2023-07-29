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Завтраки, 5 звезд, полмиллиона на двоих: отдых в Сочи вошел в тройку самых дорогих в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavtraki-5-zvezd-polmilliona-na-dvoih-otdyh-v-sochi-voshel-v-trojku-samyh-dorogih-v-rossii
Завтраки, 5 звезд, полмиллиона на двоих: отдых в Сочи вошел в тройку самых дорогих в России
Фото пресс-службы администрации Сочи

Туроператоры рассказали, куда в июле россияне купили самые дорогие путевки. В топ-3 по России два места забрал Сочи.

В рекордную сумму в июле в России обошелся отдых в Москве. Четверо взрослых туристов жили в мини-гостинице с полным пансионом 27 дней. За это компания заплатила 878 тыс. рублей.

На втором месте — отпуск туристов в Адлере. Двое взрослых жили в 5-звездочном отеле с завтраками 20 дней, потратив на это 563 тыс. рублей.

И третье место — Сочи. Двое взрослых с двумя детьми отдыхали в 5-звездочной гостинице без питания. Семья жила там 9 дней, заплатив 516 тыс. рублей.

Самым дорогим зарубежным путешествием в июле стала поездка пятерых россиян в турецкий Бодрум. Они забронировали номер на две недели и отдали 3,7 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

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