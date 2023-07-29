Туристический поезд «Рица» начнет ходить из Сочи в Абхазию

Второй туристический поезд отправится из Краснодарского края в Абхазию. Сейчас в республику ходит туристический поезд «Сочи» по маршруту Туапсе — Гагра.

Турпоезд «Рица» будет следовать по маршруту Сочи — Роза Хутор — Гагра — Сухум — Сочи — Аэропорт Сочи. Состав будет стоять по одному дню в Сухуме и Гагре.

В этом году «Рица» совершит только несколько рейсов. Но в 2024 году начнет курсировать регулярно.

Задержка регулярного запуска связана с тем, что Абхазской железной дороге нужно обустроить на станциях пути отстоя вагонов.

«Также предстоит отремонтировать порядка 1 тыс. м подъездных путей для отстоев. Работы начались», — сообщает пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поезд «Сочи» вновь стал курсировать по Черноморскому побережью. Время в пути до конечной станции (Гагра) составляет чуть менее 7 часов. За один рейс турпоезд может перевезти до 400 человек. Состав ходит ежедневно, кроме вторников, и будет курсировать до ноября.