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Туристический поезд «Рица» начнет ходить из Сочи в Абхазию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/turisticheskij-poezd-ritsa-nachnet-hodit-iz-sochi-v-abhaziyu
Туристический поезд «Рица» начнет ходить из Сочи в Абхазию
Фото t.me/rup_azhd_abkh

Второй туристический поезд отправится из Краснодарского края в Абхазию. Сейчас в республику ходит туристический поезд «Сочи» по маршруту Туапсе — Гагра.

Турпоезд «Рица» будет следовать по маршруту Сочи — Роза Хутор — Гагра — Сухум — Сочи — Аэропорт Сочи. Состав будет стоять по одному дню в Сухуме и Гагре.

В этом году «Рица» совершит только несколько рейсов. Но в 2024 году начнет курсировать регулярно.

Задержка регулярного запуска связана с тем, что Абхазской железной дороге нужно обустроить на станциях пути отстоя вагонов.

«Также предстоит отремонтировать порядка 1 тыс. м подъездных путей для отстоев. Работы начались», — сообщает пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поезд «Сочи» вновь стал курсировать по Черноморскому побережью. Время в пути до конечной станции (Гагра) составляет чуть менее 7 часов. За один рейс турпоезд может перевезти до 400 человек. Состав ходит ежедневно, кроме вторников, и будет курсировать до ноября.

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