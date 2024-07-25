Завод в Краснодаре готов заменить зарубежное оборудование для общепита

Речь идет о заводе «ПищТех», на котором выпускают около 150 тыс. единиц профессионального оборудования для предприятий общепита. Продукция марки уже отмечена знаком качества «Сделано в России» и реализуется во многих регионах РФ, странах СНГ и мира.

На предприятии сейчас все импортные комплектующие стараются заменить собственными разработками. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В этом помогает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». В его рамках идет сотрудничество с Центром прототипирования проекта «Мой бизнес». За счет этого удалось сэкономить время и средства для изготовления сложных деталей. Теперь у предприятия появилась целая линейка отечественного оборудования, которое качественнее и доступнее импортных аналогов», — сказал глава Кубани.

Кондратьев отметил, что завод для максимального замещения иностранной продукции на отечественную будет на постоянной основе пользоваться услугами Центра прототипирования.

Также «ПищТеху», как и другим субъектам МСП региона, окажет поддержку в краевом Инжиниринговом центре (ИЦ), например, там помогут в разработке проектов по цифровизации бизнеса. При этом 80% стоимости услуг оплачивает ИЦ, остальные 20% — предприниматель.

Малый и средний бизнес на Кубани поддерживают в Фонде микрофинансирования и Фонде развития бизнеса. Так, первый с начала года предоставил МСП более 1,4 млрд рублей льготного финансирования, а второй — выдал поручительств на сумму более 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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