Детские конструкторы родом из Новороссийска импортозаместили зарубежный бренд

Разработкой наборов для творчества на предприятии занимаются воспитанники «Кванториума». Такая возможность у школьников появилась после того, как в октябре 2023 года технопарк и компания «РуссПласт» стали партнерами.

«Это позволяет растить кадры для промышленности еще со школьной скамьи и. Такие форматы взаимодействия с реальным сектором экономики помогают усилить профориентационный компонент в образовательном процессе. Практика формирует у детей надпрофессиональные и трудовые навыки, развивает критическое мышление», — отметил директор Центра детского и юношеского технического творчества Владимир Щебетун.

Так, дети прямо на производстве создали концепцию детского конструктора с тематикой «Агро», а также сами разработали дизайн упаковки и защитили свои проекты.

Более 20 ребят в возрасте от 10 до 16 лет за несколько месяцев изучили все этапы производства в том числе в корпоративной лаборатории, которую специально создали в «Кванториуме» на базе отделения «Хайтек». Там для ребят организовали рабочие места с образцами пластика и продукции завода, информационным стендом о профессиях, востребованных в отрасли химической промышленности.

«В прошлом году наше предприятие модернизировало мощности, благодаря господдержке. Это позволило запустить производство конструкторов, которые заменили ушедший с рынка знаменитый бренд. Теперь наборы для сборки и моделирования производят на Кубани. В ассортименте девять видов. Недавно линейку выпускаемой продукции пополнили новые наборы», — рассказал исполнительный директор предприятия «РуссПласт» Максим Колозариди.

Рост производительности на предприятии «РуссПласт» позволил увеличить объем отгрузки на 28%. Новую линейку созданных в крае конструкторов оценили дети в разных регионах России, а также в Казахстане, Киргизии, Абхазии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.