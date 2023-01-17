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Завод в Кореновском районе запустил новую линию по выпуску строительных смесей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavod-v-korenovskom-rajone-zapustil-novuyu-liniyu-po-vypusku-stroitelnyh-smesej
Завод в Кореновском районе запустил новую линию по выпуску строительных смесей
Фото t.me/kondratyevvi

Завод «Полипласт-Юг» в станице Платнировской 17 января посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что современное производство будет востребовано как на рынке Кубани, так и всего юга России. По его мнению, оно займет ниши, которые покинули иностранные компании.

«Менее года назад на встрече с руководством завода мы обсуждали возможность расширения производства. А уже сегодня запустили новую линию по выпуску строительных смесей. Здесь планируют изготавливать до 10 тонн смеси в час», — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что такое предприятие сегодня особенно актуально с учетом больших масштабов социального строительства.

«Важно, что на производстве есть собственная лаборатория, где разрабатывают новые высокотехнологичные смеси, которые можно использовать в различных отраслях. Уверен, что «Полипласт-Юг» станет примером для других предприятий», — написал Кондратьев в Telegram.

Общий объем инвестиций в строительство завода составил более 200 млн рублей. Краевой Фонд развития промышленности выдал льготные займы в сумме 150 млн рублей по программе «Проекты развития (краевое финансирование)» и «Бизнес оборот».

Сейчас в цеху по производству сухих строительных смесей производят 5 т продукции в час. После выхода на проектную мощность выпуск увеличится до 10 т в час.

Холдинг «Полипласт» 20 лет работает на рынке и включает шесть химзаводов в разных регионах РФ. Предприятие является одним из крупнейших поставщиков высокотехнологичных добавок для бетона, растворов и цемента в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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