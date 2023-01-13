Предприятие «Курганинскагрохим» почти на 70% увеличило выработку благодаря нацпроекту

«Курганинскагрохим» почти 30 лет занимается хранением и поставками пшеницы и другой сельхозпродукции в ЮФО.

Предприятие приняло участие в нацпроекте «Производительность труда». В течение шести месяцев на предприятии оптимизировали процессы приема, хранения и отгрузки пшеницы. Установили новый весовой комплекс и оборудование для взятия проб в лаборатории. Сотрудников предприятия обучили основам бережливости на производстве. Время протекания процессов сократили на 30 минут, запасы сократили на 31%. В итоге выработка производства выросла на 68%.

«Ускорение перевозок и высвобождение транспорта положили начало разработки нового направления для работы компании. Наряду с основной деятельностью предприятие планируется заняться логистическими перевозками», — сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Сейчас в крае в нацпроекте участвуют 226 предприятий базовых несырьевых отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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