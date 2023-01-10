Крестьянское хозяйство Новокубанского района на 18% повысило выработку по нацпроекту

В течение полугода крестьянское хозяйство «Участие» совместно с экспертами Регионального центра компетенций работало над процессом увеличения объемов производства молока. Доля продукта в общей выручке хозяйства составляет 11%.

В результате внедрения бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда» удалось сократить время протекания процесса на 15%, уменьшить запасы на 34%, а выработку повысить на 18%.

«В этом году мы поставили ряд приоритетных задач. В первую очередь, это тиражирование успешных практик в отдельной отрасли, второе — это охват бережливыми технологиями всех производственных процессов предприятия-участника нацпроекта», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Предприятие в Новокубанском районе занимается производством зерна и животноводческой продукции. Много лет оно сотрудничает с Кубанским научно-исследовательским институтом имени Лукьяненко. Кроме того, включено в реестр семеноводческих хозяйств Кубани.

Присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 млн рублей в год. Доля иностранного капитала должна быть не выше 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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